VIDÉOS. La colère des douaniers se déplace à Lille

"Ils essaient de jouer pourrissement"

Douaniers en colère : "C'est très difficile, psychologiquement, d'être autant méprisé"

Lille : les images de la grève des douaniers

Après la grève du zèle menée à Eurotunnel, avec des répercussions sur le trafic routiers sur l'A16 et la rocade portuaire de Calais, les douaniers en colère ont déplacé leur mobilisation à Lille.Ils étaient plusieurs dizaines – venus de Boulogne-sur-Mer, Calais ou Dunkrque – ce matin devant leur direction interrégionale, dénonçant notamment la rupture des négociations."C'est long et c'est très difficile, psychologiquement, d'être autant méprisé par son gouvernement et par son administration" regrettait ce matin Pascaline Boutet, secrétaire régionale UNSA Douanes. "Ils essaient de jouer le pourrissement, alors après on reste mobilisés, on reste très en colère."Les douaniers avaient commencé à se mobiliser en février, alors qu'ils estimaient à l'approche du Brexit ( depuis décalé à octobre ) ne pas être préparés pour faire face à l'afflux massif et aux nouvelles normes de contrôle.