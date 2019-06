VIDÉOS. Indochine au Stade Pierre-Mauroy : Nicola Sirkis fête ses 60 ans auprès de son public

Fière d'avoir pu participer à ce concert fort en émotion, pas assez de mots. De belles surprises avec la Garde Républicaine.

22/06/19 à jamais dans nos mémoires 🙌🏼

Très bel anniversaire à toi @nicolasirkis 🥳

Bravo et MERCI @oLidESaT_ @indochinetwitt @Desmonstres_ 💋❤️ pic.twitter.com/4gT06aenUh — CHAMPION DU MONDE ! ⭐️⭐️⚽️🏆🇫🇷 (@Marion_JCappers) 22 juin 2019

#LaDernièreVague - J’Ai Demandé à la Lune, avec La Musique de la Garde Républicaine pic.twitter.com/aD9gbDtkfe — Indochine (@indochinetwitt) 22 juin 2019

#LaDernièreVague - 3ème Sexe, avec La Musique de la Garde Républicaine pic.twitter.com/lRr2N9hcgB — Indochine (@indochinetwitt) 22 juin 2019

Merci .... je vous dois tellement 🤲💙😘 pic.twitter.com/YZxKFajQBb — nicola sirkis (@nicolasirkis) 23 juin 2019

Vous nous remerciez à chaque concert, mais c’est plutôt à nous de vous dire merci. Merci pour ces moments de joie, de bonheur, d’émotion, de partage (pour moi c’est avec ma maman) Merci d’être là, on vous aime💜#LaDernièreVague #Indochine @indochinetwitt @nicolasirkis @oLidESaT_ pic.twitter.com/I2CaxqSPqY — Audrey (@MissParamount_) 23 juin 2019

C'est ce qui s'appelle communier avec son public. En concert au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, le groupe culte français Indochine a livré un show d'autant plus impressionnant que la date coïncidait avec le soixantième anniversaire de son chanteur, Nicola Sirkis.Outre les classiques auxquels on s'attendait et quelques surprises, comme la collaboration de la Garde républicaine, le public venu en nombre a donc eu droit à des moments chargés d'émotion, ainsi qu'à un feu d'artifice en guise de final, cadeau au chanteur.Ce qui n'a pas empêché Nicola Sirkis de partager des moments de complicité avec ses fans.Sur le contenu du concert lui-même, comme on pouvait s'y attendre le groupe a notamment joué ses classiques, certains interprétés par l'orchestre de la Garde Républicaine comme J'ai demandé à la lune ou 3e sexe.L'artiste a finalement eu un mot pour ses fans, écrivant sur Twitter : "Merci... Je vous dois tellement."Indochine jouera à nouveau ce dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy, et le concert sera cette fois-ci retransmis en direct sur YouTube