VIDÉOS. Monchecourt : un Nordiste se lance dans un tour du monde en vélo

Monchecourt : les premiers mètres du tour du monde à vélo d'un Nordiste

Monchechourt : un tour du monde à vélo ? "J'ai vu que c'était possible et pas si fou que ça"

De Monchecourt jusqu'au Pérou

Départ ce midi de Adrien ingénieur de 28 ans pour le tour du monde en vélo et en solitaire. #tourdumondeenvelo un voyage de 3 ans. @alibenbournane @F3nord pic.twitter.com/5dp0H5i567 — Thery Bertrand (@TheryBertrand) 5 mai 2019

Il s'est lancé dans un défi de taille. Adrien, ingénieur de 28 ans, s'est élancé de Monchecourt, entre Cambrai et Douai, ce dimanche 5 mai, aux alentours de midi, pour se lancer dans un tour du monde en vélo... qui doit durer près de trois ans !C'est sous un ciel clément et entouré de quelques dizaines de personnes venues l'encourager qu'il a pris le départ de son village natal, sur un vélo monté par ses soins et chargé de matériel (tente, ordinateur portable, appareil photo, batteries, etc.)"Aujourd'hui, c'est le grand jour" a-t-il confié, un brin stressé. "C'est le départ de mon projet de tour du monde à vélo. Je prévois de partir trois ans. Je pars pour découvrir le monde, rencontrer des gens, découvrir des paysages magnifiques et aussi pour le défi sportif."Dans son itinéraire, qui privilégie le plaisir du voyage à la rapidité (comme en témoigne l'important détour prévu entre l'Inde et la Chine), le Nordiste va notamment passer par la Belgique et les Pays-Bas, redescendre l'Europe par l'Allemagne et la Suisse, poursuivre vers la Turquie en longeant la Méditerranée, puis vers l'Iran avant de traverser l'Asie jusqu'au Japon, d'où il compte rejoindre l'Alaska avant de descendre l'Amérique jusqu'au Pérou, terminus du voyage.Celui-ci est toutefois sujet à changement : "Il faut en effet faire avec la géopolitique du moment, les catastrophes naturelles ou épidémies qui peuvent surgir, les conflits qui peuvent éclater, ou plus simplement avec la difficulté à obtenir certains visas" indique le voyageur sur son site.Le jeune ingénieur a mis en place, outre sa page Facebook et son compte Instagram un site internet où l'on peut suivre jour par jour son avancée, sa position, ses photos et ses statistiques.