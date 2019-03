VIDEOS. Séries Mania : les acteurs de “Scènes de Ménages” en vedettes à Lille pour la dernière journée du festival

Séries Mania : les acteurs de "Scènes de Ménages" en dédicaces au Tri Postal

"Huguette ! Huguette ! Huguette !", scandait la foule à l'arrivée des acteurs de "Scènes de Ménages" au. Tous étaient très attendus et n'ont sans doute pas été déçus par l'accueil du public nordiste ce samedi.(Raymond),(Huguette),(Fabien),(Emma),(Philippe) et(Leslie) se sont volontiers prêtés au jeu des dédicace et des selfies dans une ambiance électrique."On est chez eux tous les soirs, il faut le comprendre ça, alors on reste simples", commente le vétéran, 86 ans, qui campe dans "Scènes de Ménage" un retraité particulièrement retors, pour ne pas dire malveillant."J'adore ce festival et regardez cet accueil, ça vaut le coup", s'enthousiasmequi joue le naïf et maladroit Fabien de la série.Adaptée librement de la série espagnole "Escenas de matrimonio",De quoi fédérer et fidéliser un large public, de tous les âges."Je me marre", nous confie un fan. "Emma, elle est complètement barrée. J'aime bien aussi les vieux (Raymond et Huguette NDR), ils me font penser à mes grands-parents". "C'est rigolo, c'est joyeux", apprécie un autre.La deuxième édition festival Séries Mania se termine ce samedi à Lill, avec une fréquentation en hausse. "On sait qu'on va dépasser la barre des 70 000 spectateurs, donc probablement une augmentation de 30%", affirmait ce samedi midit, lors de notre édition du 12/13.