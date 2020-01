Viesly : une femme et un adolescent meurent dans un accident de la route

Viesly: une mère et son fils de 15 ans décèdent dans un accident de la route https://t.co/3E5TlvQYhl pic.twitter.com/hUArjby66g — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) January 26, 2020

Les secours ont été alertés ce dimanche matin, peu avant 11h30, pour un grave accident de la route survenu sur la D16 à Viesly (Nord), impliquant une seule voiture tombée dans un fossé.A leur arrivée, les pompiers découvrent deux personnes incarcérés à bord du véhicule, "en arrêt cardio-respiratoire", indique le SDIS 59. Il s'agit d'une femme et d'un adolescent. Une troisième personne - une adolescente - a pu sortir du véhicule. Elle n'est que légèrement blessée et est transportée au centre hospitalier de Cambrai."Après réalisation d’un dégagement d’urgence et d’une réanimation cardio-pulmonaire, par les sapeurs-pompiers, le médecin du SMUR a déclaré les deux personnes décédées", expliquent les pompiers. Selon La Voix du Nord , les deux personnes décédées étaient âgées de 42 et 15 ans. Il s'agissait d'une mère de famille originaire d'Honnechy (Nord) et de son fils. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.