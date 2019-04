Vignettes Crit'Air à Lille : 109 automobilistes verbalisés mardi et mercredi

5% de contrevenants

20 000 demandes en trois jours

Petit à petit, le message semble passer. Pour les deuxième et troisième journées d'application de la vignette Crit'Air, mardi 9 et mercredi 10 avril en plein épisode de pollution, les automobiliste, ou du moins du papier certifiant son achat.Au total, les forces de police ont procédé àsur les deux jours, parmi lesquels "109 infractions ont été relevées pour absence de vignette crit’air ou utilisation inappropriée." Les seules vignettes autorisées étaient lesAinsi, souligne la préfecture du Nord, "vis-à-vis de la vignette Crit’air". Les 5% restants ont dû payer une amende de 68 euros Pour éviter l'amende , même en circulant à bord d'un véhicule jugé trop polluant, il suffisait d'être au moins deux dans l'habitacle afin que ce soit considéré comme du covoiturage. Pour les autres, à condition d'avoir un véhicule suffisamment récent, une simple certification pouvait prouver que vous vous étiez procuré la vignette Crit'Air.D'ailleurs, la préfecture note queont été enregistrées entre le 8 et le 10 avril, dont 15 054 dans le Nord, 4 852 dans le Pas-de-Calais et 739 en Belgique. À titre de comparaison, les deux jours précédant l'annonce de la mise en place de la circulation différenciée, seules 1454 demandes avaient été enregistrées. En février, pour la toute première journée d'application du dispositif , une soixantaine de contraventions avait été infligées sur plus de 700 contrôles.