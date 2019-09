La ville de Lille accueille 26 migrants sauvés par l'Ocean Viking en Méditerranée

Nouvel appel aux dons

[SOLIDARITÉ] 🤝#Lille vient d'accueillir 26 demandeurs du statut de réfugié les 11 et 12 septembre.

Un appel aux dons est lancé pour leur venir en aide. Rdv à l'hôtel de ville (côté Porte de Paris) ces 17 (12h-19h) et 18 septembre (9h-17h).

Les détails : https://t.co/59MR2VD0vJ pic.twitter.com/LKnzgUPrk5 — Ville de Lille (@lillefrance) September 16, 2019

Lille a de nouveau accueilli 26 demandeurs d'asile de 18 à 27 ans, sauvés en Méditerranée par le navire Ocean Viking, portant à 50 le nombre de migrants accueillis depuis la mi-août, a annoncé la mairie lundi."Trois semaines après l'arrivée à Lille des 24 demandeurs du statut de réfugié sauvés par le navire Alan Kurdi, nous avons accueilli, en fin de semaine dernière, 26 nouveaux jeunes hommes de 18 ans à 27 ans (...) recueillis par l'équipage de l'Ocean Viking qui a accosté il y a quelques jours à Lampedusa, non sans difficulté", explique la maire Martine Aubry dans un communiqué.Comme les migrants de l'Alan Kurdi, les réfugiés de l'Ocean Viking sont hébergés dans une ancienne maison de retraite et accompagnés par l'association La Sauvegarde du Nord, mandatée par l'Etat."Nous renouvelons aujourd'hui l'appel à la solidarité des Lillois" pour "répondre aux besoins matériels de ces nouveaux arrivants", a ajouté la maire, proposant aux habitants de déposer des vêtements et produits de première nécessité à l'hôtel de ville.De l'été 2018 à juillet dernier, une quarantaine de réfugiés soudanais, sauvés par le navire humanitaire Aquarius, avaient déjà été accueillis dans les mêmes locaux.Selon La Sauvegarde du Nord, tous sont restés à Lille ou dans la région. La moitié d'entre eux sont en fin de formation professionnelle ou ont trouvé un emploi. Les autres, suivis par la mission locale, sont toujours en formation linguistique pour assimiler le français ou scolarisés à l'université.L'Ocean Viking, qui a succédé à l'Aquarius, a accosté samedi sur l'île italienne de Lampedusa avec 82 migrants à son bord, après avoir navigué près de deux semaines entre l'Italie et Malte en attente d'un port sûr.