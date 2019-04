La ville de Lille va installer 24 petites cages à vélos

On a essayé d'imaginer ce à quoi ressemblerait le box en situation réelle. Montage France 3. / © Capture Google Streetview & Ville de Lille

Comment ça marche ?

Verra-t-on fleurir partout à Lille des petits box à vélos ? Le conseil municipal a voté,, la mise en place d'une vingtaine de ces cages destinées à accueillir des vélos individuels.Ce seront donc 24 petites cages dede longueur,de largeur etde hauteur qui vont voir le jour à Lille, Hellemmes et Lomme. Autrement dit, des box plutôt restreints, puisqu'ils ne permettront de contenir queAvec ce dispositif, la ville de Lille dit vouloir répondre à "la problématique du stationnement des cycles, notamment pour les personnes dont l’habitat est inadapté au stockage de leur vélo", exprimée notamment à travers le Budget d'investissement participatif lancé par la municipalité.Les box sont verrouillés etindique-t-on à la ville de Lille. Concrètement, les utilisateurs doivent payer un abonnement deauprès de la mairie pour pouvoir y stationner leur vélo.Les box devraient être installés à partir de l, et l'application sera mise en service au même moment. On ignore, à ce stade, quel coût représentera ce dispositif.