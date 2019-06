A Villeneuve d'Ascq, des étudiants ont réussi à faire d'une maison 1930 une maison écolo du futur

La maison 1930 du futur en compétition à Budapest

La maison 1930 du futur devient écolo

Première étape : concevoir une maison du Nord, avec les matériaux du coin. Deuxième étape : la rendre économe en énergie, voire capable d’en produire.Pour relever ce défi,, autour desde Villeneuve d’Ascq et desFin juin, ils emmèneront leur prototype à Budapest, en Hongrie, où il sera en lice pour le « Solar Decathlon Europe », uneen tout, et qui n'a rien à voir avec le géant de l'équipement sportif.Conçue en modules, la maison sera démontée pour le transport, acheminée par 4 camions, puis réassemblée sur place avant le 12 juillet, date du début du concours.Ces jours-ci, les étudiants s’affairent pour être dans les clous. Ils représentent le seul projet français en lice.

Des matériaux traditionnels et simples

Rénover les "1930" à grande échelle et à bas coût

Conçue comme une, leur maison du futur ne nécessite pas de matériaux extraordinaires., voilà pour l'essentiel.Mais au final, grâce à une isolation performante et des panneaux solaires, elle sera économe en énergie, voire productrice.« Une maison ça consomme 500 kilowatt/heure par an et pas m2. Ce prototype, après rénovation, ne consommera plus aucune énergie. Il sera même capable d’en redonner au réseau », expose François Andrieux, responsable du secteur architecture à l'Université de Lille.Ce challenge baptisé « Habiter 2030 » s’inscrit dans un projet au long cours. L’école d’architecture de Villeneuve d’Ascq l’a fait naître il y a 6 ans, en créant un module sur la réhabilitation de l’habitat ancien, un enjeu devenu crucial avec l'urgence climatique.Le prototype réalisé devrait ainsi servir de modèle pour, si courantes dans la région, et qu’il faut adapter aux normes environnementales actuelles, sans que ça soit hors de prix pour leurs propriétaires.Quels que soient les résultats de Budapest, la maison conçue et fabriquée par les étudiants en architecture et les Compagnons du devoir figure déjà au menu de « Lille world design capital 2020 ».Preuve de l’intérêt de concevoir un modèle de rénovation efficace et économe, où la maison du futur sera peut-être tout simplement celle du passé, en moins énergivore.