Villeneuve-d'Ascq : un policier tué dans un accident routier après avoir été percuté par une conductrice alcoolisée

La @PoliceNationale est en deuil.

Le gardien de la paix Romain B. est décédé dans un accident de la circulation lors d’une intervention. Son équipier est hospitalisé.



Nous partageons la douleur de sa compagne, de sa fille, de ses proches et de tous ses collègues #PoliceNat59 — Police nationale (@PoliceNationale) September 5, 2020

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Boulversé par l’annonce de la mort d’un de nos policiers, cette nuit à Villeneuve-d’Ascq, percuté par un véhicule alors qu'il était en mission.

À sa famille, ses proches et à ses collègues de la @PoliceNat59, j’adresse mes sincères condoléances. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 5, 2020

L'accident s'est produit vers 23h30, vendredi soir, boulevard de Mons, à Villeneuve-d'Ascq.Selon les informations transmises par la préfecture du Nord, un équipage de la brigade de nuit du commissariat central de Lille, se trouvait en intervention, gyrophare allumé, pour se rendre sur "les lieux possibles d'un cambriolage".Mais arrivé à un carrefour, le véhicule de police a été violemment percuté par une Citroën C3 venant sur sa droite. Le choc, très brutal, se serait produit à 80/90 km/h.Le conducteur de la voiture de police a été grièvement blessé dans l'accident. Son chef de bord, qui se trouvait à l'avant, sur le fauteuil passager, est décédé. Selon une source policière, il s'agissait d'un gardien de la paix, prénommé Romain. Il était âgé de 36 ans.D'après la préfecture, la conductrice qui a percuté la voiture de police était alcoolisée.Il s'agit d'une femme de 26 ans qui n'a pas le permis de conduire, a indiqué à l'Agence France Presse, la procureure de la République à Lille, Carole Etienne, qui ne confirme pas en revanche qu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool.La jeune femme a été hospitalisée puis placée en garde à vue. Une passagère se trouvait avec elle, à bord de sa Citroën C3, lors de l'accident. Elle a été hospitalisée dans un état grave et ses jours sont en danger.Une enquête pour homicide involontaire est en cours. Des expertises techniques devront déterminer "les conditions de passage au carrefour". Des analyses sanguines sont également en cours."C'est tombé sur des policiers mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre", a indiqué à l'AFP une source policière, qui souligne que, selon les premiers éléments, la voiture de police n'a pas été délibérément visée."Bouleversé par l’annonce de la mort d’un de nos policiers, cette nuit à Villeneuve-d’Ascq, percuté par un véhicule alors qu'il était en mission. À sa famille, ses proches et à ses collègues de la Police Nationale du Nord, j’adresse mes sincères condoléances", a réagi ce samedi matin sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.Il s'agit du troisième drame qui frappe la Police du Nord cette semaine. Mardi, un motard de la CRS de Lambersart en mission en Nouvelle-Aquitaine est décédé dans un accident sur l'autoroute A10 . Et dans la nuit de mercredi à jeudi, un fonctionnaire de police de 50 ans, affecté au commissariat de Villeneuve-d'Ascq, s'est suicidé.