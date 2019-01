Villeneuve-d'Ascq : quatre blessés, dont une grave dans un accident sur la courbe de Babylone

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement à la suite d'un accident au niveau de la "courbe de Babylone", sur la nationale N227 à Villeneuve-d'Ascq.



L'accident s'est produit lundi soir, vers 18 heures dans le sens Lille-Gand, lorsque trois voitures sont entrées en collision.



Quatre victimes de 32 à 65 ans Les sapeurs-pompiers, rapidement sur les lieux, ont dû extraire deux victimes coincées dans le véhicule le plus accidenté : il s'agit d'une femme de 65 ans dans un état grave et d'un homme de 65 ans blessé plus légèrement. Tous deux ont été hospitalisés au Centre hospitalier de Roubaix.



Deux autres personnes ont été prises en charge dans les deux autres voitures : une femme de 37 ans transportée dans un état léger au centre hospitalier Saint-Vincent de Lille et un homme de 32 ans transporté également dans un état non-préoccupant à l'hôpital de Roubaix.



La circulation a été interrompue pendant deux heures sur les deux sens de la N227, suite à l'accident. La "courbe de Babylone" est un axe très accidentogène de la métropole lilloise.