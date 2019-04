Villeneuve-d'Ascq : avec la reconstruction de Notre-Dame, les jeunes charpentiers veulent faire connaître leur métier

Les compagnons du devoir veulent faire connaître le métier de charpentier

Une vingtaine de jeunes charpentiers en formation

Un métier en manque de reconnaissance

A Villeneuve-d'Ascq, les compagnons du devoir en formation de charpentier avaient trois jours pour reproduire en miniature une pièce de la charpente d'un clocher d'Eglise. Avec l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le projet de fin d'année a pris une forte tournure symbolique."Notre-Dame ce n'était pas la cathédrale des compagnons mais c’était un projet parmi tant d’autres auquel on a participé et c’est vrai que pour la culture du métier, c’est émotionnellement fort de voir tout ce bois partir en fumée", explique Alex, l'un des compagnons.Les compagnons du devoir forment partout en France des jeunes ouvriers. 30 métiers sont proposés dans six filières différentes, dont le métier de charpentier.Dans l'atelier de Villeneuve-d'Ascq, les compagnons espèrent que la reconstruction de la cathédrale offrira une vitrine au métier de charpentier. Seuls une vingtaine de jeunes sont actuellement en formation pour exercer ce métier, entre CAP et brevet professionnel. Un chiffre qui diminue alors que la demande de charpentiers dans la région reste importante."On a seulement cinq charpentiers qui vont sortir avec un brevet professionnel pour les compagnons à Villeneuve-d'Ascq alors que je pourrai facilement en placer 25 dans les entreprises du Nord", regrette le responsable de la formation charpentier.Pour les compagnons, l'image dégradée du métier est l'une des raisons de cet écart entre offre et demande. "La charpente, même si c'est un beau métier, ancien, c'est du domaine du bâtiment, ce n'est pas super bien vu alors qu'en Scandinavie ou en Allemagne, un charpentier sera aussi bien vu qu'un avocat", remarque Hugo. Le jeune homme s'est lancé dans une formation auprès des compagnons.Dans l'atelier de Villeneuve-d'Ascq, les compagnons ont déjà la tête à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Un chantier colossal qui pourrait donner un nouveau souffle au métier de charpentier.