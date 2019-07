Villeneuve d'Ascq : la station de métro Hôtel de ville n'est pas desservie ce samedi matin 20 juillet

Alors que la fête battait son plein vendredi 19 juillet, après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), dont l'Algérie est sortie vainqueur 1 à 0 contre le Sénégal, un incident est survenu à l'intérieur de la station de métro Villeneuve d'Ascq Hôtel de ville, sur la ligne 1.Des fumigènes ont été lancés dans la station de métro, ce qui a entraîné "un début d'incendie sur un escalier mécanique", a annoncé Ilévia. Par conséquent, la station de métro est fermée ce matin du samedi 20 juillet et les rames n'y effectueront pas d'arrêt.La compagnie des transports en commun Ilévia espère pouvoir rouvrir la station demain. "Il y a encore beaucoup de fumée à l'intérieur de la station. Ce qui va être déterminant pour sa réouverture, c'est de réussir à l'évacuer", a expliqué Ilévia. En attendant, des bus relais ont été mis en place entre les stations Pont de Bois et Triolo.La station Villeneuve d'Ascq Hôtel de ville a finalement pu rouvrir plus tôt que prévu, cet après-midi, samedi 20 juillet.Dans d'autres secteurs de Lille métropole, l'esprit a aussi été bon enfant, comme on peut le voir à Roubaix.