Auchan va tester le premier magasin sans caissiers ni vendeurs de France à Villeneuve-d'Ascq

Un nouveau modèle économique

ASKIP : bientôt des magasins sans personnel

Si un leader de la grand distribution comme Auchan se met à supprimer les caissiers, tout le monde devra suivre pour rester concurrentiel

Une réponse à la concurrence du marché

, déjà très développé en Chine avec plus de 750 magasins dans le pays, arrive en France début 2019. En mars prochain, les quelque 3000 employés du campus de Villeneuve d’Ascq testeront le premier magasin « phygital » [contraction de « physique » et « digital », un magasin physique où les paiements se font en ligne, ndlr] de l’Hexagone.« Pour l’instant, ce n’est qu’un test en interne, rappelle Olivier Louis, du service presse d’Auchan Retail France. Seuls les employés d’Auchan pourront y faire leurs courses. » Toutefois, si les tests sont concluants, un développement à l’échelle nationale sera envisagé.Le fonctionnement est simple, et surtout, très économique pour l’enseigne.- sauf pour approvisionner les rayons. Le client doit être muni d’un smartphone pour s’identifier et entrer dans ce magasin du futur. Il fait ensuite ses courses normalement, en scannant les produits qui sont alors ajoutés à son panier virtuel, qu’il valide et paie en ligne. En cas de besoin, des conseillers à distance sont à disposition par écrans interposés.D'après Auchan, c'est un gain de temps pour le consommateur et une réponse immédiate à ses besoins ; puisque. Un modèle spécialement pensé pour les: les rayons des Auchan Minute chinois comptent quelque 500 références en produits frais et en snacking.Un fonctionnementdonc : si les consommateurs adhèrent au concept, c’est l’assurance d’une nette hausse du chiffre d’affaires. Quant à savoir si les économies de main d’œuvre auront un effet bénéfique sur le portefeuille des consommateurs, le groupe refuse de s’exprimer sur la question pour l'instant. Même son de cloche lorsqu’on évoque la possible fracture numérique avec les clients les plus âgés ou les plus modestes.A l’époque du lancement à Shanghaï , le président exécutif d’Auchan Retail Chine annonçait : « Avec cette première mondiale, nous apportons aux consommateurs chinois, hyper connectés, une réponse en phase avec leurs comportements d’achat. »« Effectivement, les besoins de consommations ne sont pas exactement les mêmes en France qu’en Chine », élude M. Louis.« Les nouvelles technologies devraient être là pour aider l’humain, estime Ludovic Vinchon, délégué central France Ouvrière chez Auchan France. Les concepts totalement autonomes menacent fortement les emplois, déjà précaires, des caissiers. » Le syndicaliste regrette également le manque de formation du personnel à ces nouveaux outils : « La direction ne fait rien pour accompagner les employés dans la transition numérique du groupe. Au lieu de transformer les emplois, elle va lentement les supprimer… » Et les employés déqualifiés ou dont les emplois sont menacés risquent d’avoir des difficultés à retrouver un travail équivalent. « Si un leader de la grand distribution comme Auchan se met à supprimer les caissiers, tout le monde devra suivre pour rester concurrentiel, craint le syndicaliste.Dans son communiqué de novembre 2018, qui annonce une, la direction d’Auchan Retail France indique que l’impact sur l’emploi se limitera « à la réduction d’une cinquantaine de postes, essentiellement d’encadrement, dans les fonctions d’appui ». Aussi, promet-elle, « toute personne dont le poste serait touché par cette réduction se verrait proposer un accompagnement complet et individualisé pour le maintien dans l’emploi. » Aucune mesure concrète n'a pour l'instant été mise en place.Pour le moment, le concept d’Auchan minute est. « Mais c’est certain que ça aura un impact sur la façon de gérer les hypermarchés, prévient M. Vinchon. Sans parler de la menace sur les commerces de proximité. »Le développement des containers connectés s’inspire du modèle d’et vise à anticiper sa concurrence sur le marché de la grande distribution. Depuis janvier 2018, les habitants de Seattle, aux Etats-Unis peuvent faire leurs courses chez Amazon Go , une supérette connectée. Cette fois encore,, mais unpermet d’identifier les clients et leurs achats. Si ce concept est pour l’instant unique aux Etats-Unis, Amazon s’est allié à Monoprix pour proposer à ses clients parisiens « Prime » de faire leurs courses en ligne.En plus du développement des containers connectés,. Un « projet d’organisation commerciale proche des habitudes des clients […] adaptées à leurs réalités locales et combinant les forces du commerce physique et digital » devrait être mis en place au premier trimestre 2019. Outre le test d’Auchan Minute, le groupe souhaite. Clé de voute de la stratégie, le digital doit permettre « un accès facilité à l’offre » et « l’excellence du service », tout en permettant des économies de mains d’œuvre.