Pascal Drieux, 54 ans, n'a plus donné de signe de vie depuis ce jeudi à 7h30. Il a disparu à Bersée (près de Pont-à-Marcq dans le Nord). La gendarmerie considère sa disparition comme "inquiétante". Elle lance un appel à témoins.Au moment de sa disparition, Pascal Drieux portait des lunettes et peut-être une casquette verte ou noire. Il est mince, a les cheveux gros et mesure 1,70m.Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, contactez la gendarmerie de Pont-à-Marcq au 03 20 61 41 20.