Coronavirus : un deuxième cas de Covid-19 détecté dans le département du Nord

Un second cas de Covid-19 a été détecté jeudi 5 mars dans le Nord, a-t-on appris auprès de la société Leroy Merlin, qui confirme une information de La Voix du Nord. Il s'agit d'un homme, consultant informatique pour la grande enseigne de bricolage, qui travaille dans des bureaux situés dans le quartier de la Haute Borne à Villeneuve d'Ascq.Le patient a prévenu l'entreprise dans la soirée de jeudi qu'il avait été dépisté positif au coronavirus. "On s’est mis immédiatement en lien avec la médecine du travail et l’ARS. On a préventivement fermé le bâtiment ce matin à 7 heures et on demandé aux collaborateurs de rentrer chez eux par précaution, le temps de prendre les bonnes décisions", explique-t-on à la direction de Leroy Merlin, qui a mis en place une cellule de crise.200 personnes environ travaillent dans les bureaux oùle prestataire informatique informatique assure sa mission. Leroy Merlin précise qu'il n'était ni en contact avec la clientèle en magasin, ni présent dans les entrepôts."Moins de dix personnes" qui ont été en contact "face à face et au moins pendant 15 minutes" ont été identifiées et placées en quarantaine, avant d'êtresoumises à un dépistage, indique la direction de la société, qui ajoute que le bâtiment fermé temporairement ce vendredi rouvrira lundi.L'Agence régionale de santé (ARS), n'a pas pour l'instant souhaité confirmer l'information. On ignore donc l'état de santé du patient, la nature de sa prise en charge ainsi que celle de son entourage. Un premier cas avéré dans le département avait été communiqué mercredi par les autorités . Il s'agit d'une jeune femme étudiant le cirque à Lomme, près de Lille. Elle était rentrée samedi dernier d'un séjour en Italie. Soignée au CHU de Lille, son état n'inspire pas d'inquiétude.