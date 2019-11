Decathlon, entreprise préférée des Français selon un sondage Ifop

L'innovation et le quotidien mis avant par les sondés





Une enseigne préférée en province et par les femmes

Bientôt 93 000 employés dans le monde

Méthodologie de l'étude L'Ifop a réalisé cette enquête auprès d'un échantillon de 3013 personnes. Elle se fonde sur une liste de 72 grandes entreprises françaises, notées sur six critères (la performance, la responsabilité environnementale, l'innovation, la capacité à donner une bonne image de la France, et l'envie que suscite une entreprise d'y travailler). "Par ailleurs, ce classement se veut transparent et partcipatif car le poids respectif de chacune [des six critères] dans le palmarès général est déterminé par les interviewés eux-mêmes", note le JDD.

L'enseigne nordiste de sport et de loisirs Decathlon devient l'entreprise "la plus admirée" des Français. C'est le résultat d' une étude réalisée par l'Ifop pour Eight Advisory et le JDD. Notée sur 20, Decathlon obtient une moyenne de 11,67, devant les constructeurs automobiles Peugeot (11,34) et Renault (11.33). "Désormais, il va encore plus loin en apportant des services. Decathlon est ainsi passé d'un modèle de produits vendus à un véritable modèle de plateforme du sport", explique au Pascal Raidron, président-fondateur de Eight Advisory au journal hebdomadaire.L'entreprise, dont le siège est situé à Villeneuve-d'Ascq, est dopée par sa "capacité à proposer des produits ou des services innovants" et sa "capacité à améliorer le quotidien des Français", selon les critères de l'étude.Decathlon n'en est plus aux dix sports, comme pour l'épreuve des Jeux olympiques. L'entreprise propose désormais des produits pour 85 disciplines.D'autres critères, comme l'impact sur l'économie française, l'implication en matière environnementale, la capacité à donner une bonne image de la France et l'envie qu'elle suscite d'y travailler, ont permis d'établir la notation de 72 grandes entreprises françaises.Decathlon enchaîne les médailles dans différentes catégories. Alors qu'en Île-de-France, L'Oréal est l'entreprise la mieux notée, l'enseigne de produits sportifs est en tête pour les sondés en province.Les femmes attribuent la note de 12,05 à la marque nordiste, contre 11,40 pour Yves Rocher et 11,28 pour L'Oréal. Du côté des hommes, Michelin, Airbus et Peugeot sont sur le podium."A la fin de l’année, Decathlon sera présent dans 59 pays et emploiera plus de 93 000 personnes", note l'article du Journal du Dimanche.L'entreprise ouvrira d'ici peu un magasin à Alger et à Tel-Aviv.Début septembre, Decathlon est aussi entrée au capital d'Alltricks, une start-up spécialisée dans la vente sur internet de vélos et matériel pour les cyclistes. L'opération a été menée sous les conseils financiers d'Eight Advisory.Rappelons que le sondage a aussi été commandé par Eight Advisory qui collabore avec Decathlon sur des activités de conseils.