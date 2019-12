Ligue 1 : victoire difficile du LOSC face à Dijon

VICTOIRE ! 🤩



Résumé du match LOSC-Dijon

Une victoire pour célébrer les 75 ans du club

Sans faire un grand match, les Lillois remontent à la 7place du classement avec 22 points, alors que leurs adversaires chutent eux à la 18place.Le seul but de la rencontre est signé Victor Osimhen, en toute fin de première mi-temps (45+ 6). L'attaquant marque sur un penalty qu'il a lui-même provoqué, sur une décision arbitrale prise après une longue réflexion. Touché du bout du pied par Fouad Chafik sur un duel à l'entrée de la surface, le Nigérian est longuement resté au sol, sans que le jeu ne soit arrêté. Alerté par les arbitres VAR, M. Stinat est allé voir les images et a finalement sifflé en faveur des Dogues, cinq minutes après la faute.La deuxième mi-temps a été calme, si ce n'est une occasion pour Dijon d'égaliser. Parfaitement servi par Mama Baldé, Mounir Chouiar aurait pu faire revenir son équipe au score mais il n'a trouvé que le poteau (58). Dix minutes plus tard, le milieu offensif dijonnais est signalé hors-jeu alors qu'il pensait avoir égalisé."Il y avait de l'envie de l'énergie", a salué l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier. "La deuxième partie était plus difficile, on aurait aimé marquer plus de buts", a-t-il concédé à la fin de la rencontre.Avant le début de la rencontre, les supporters ont fêté l'anniversaire du LOSC dans une belle ambiance.Pour l'occasion, les joueurs de Christophe Galtier ont joué avec des maillots collector, commémorant les années de création du club. Pour les fans, le maillot est vendu 100 euros à la boutique officielle du LOSC.À l'issue de la rencontre, le LOSC est rassuré mais devra faire mieux s'il veut poursuivre sa série à Lyon mardi 3 décembre.