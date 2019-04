Massacre d'Ascq : des antifascistes mènent une action devant le domicile de l'ancien nazi Karl Münter

Les visages des victimes du massacre d'Ascq, leurs noms et une sentence : "pas de repos pour le criminel de guerre nazi Karl Münter".le 30 mars. Ils entendaient ainsi dire que "les victimes du massacre d'Ascq ne sont pas oubliées".Dans un longles Allemands ont accompagné les photos de ces propos:"Punition des coupables nazis, indemnisation de toutes les victimes des nazis !".Ils ont cité aussi le philosophe résistant Vladimir Jankélévitch :"L'impulsion naturelle d'un homme de coeur est de se révolter et de lutter avec passion contre l'oubli et de persécuter les criminels jusqu'aux extrêmités de la terre", comme l'avaient promis les juges alliés de Nüremberg". Concluant leur propos de ces mots :

Selon Sylvain Calonne, président de la société historique de Villeneuve d'Ascq, les familles de victimes ont diversement apprécié la manifestation, craignant de faire de l'ancien SS une victime. En outre, le procédé serait, pour elle, un peu trop semblable à celui utilisé par les nazis...



Qui est Karl Münter ?