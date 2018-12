Massacre d'Ascq : le maire de Villeneuve-d'Ascq dénonce les propos “ignobles” de l'ex-SS Karl Münter

A un moment où, partout dans le monde et en Europe, on ressent (et on sent) ,avec horreur, les miasmes d'un nazisme qu'on espérait pourtant à jamais disparu, (des miasmes définis par tout dictionnaire comme " des gaz putrides provenant de substances en décomposition), les déclarations d'un ex-ss qui a participé au Massacre d'Ascq du 1er avril 1944 ...