"Profonde tristesse d'apprendre cette nuit la mort accidentelle en opération extérieure du brigadier-chef Karim EL ARABI du #2RH au Niger. J'assure à sa famille et ses proches mon indéfectible soutien et leur témoigne la fraternité de l'armée de Terre."Général Bosser #CEMAT pic.twitter.com/DvTnShMXPs — Armée de Terre (@armeedeterre) 9 décembre 2018

Un Nordiste membre de la force Barkahne est mort "accidentellement" dans la nuit du 8 au 9 décembre au Niger., 29 ans et originaire de, "a été victime d’un accident de la route dans la région d’Aguelal au Niger. Il a été évacué en hélicoptère vers l’antenne médico-chirurgicale américaine d’Agadez où il est décédé à 3h43 heure de Paris" a fait savoir l'Armée de terre dans un communiqué L'accident s'est produit alors que le, qu était "projeté au Mali depuis le 28 septembre comme équipier d’appui au recueil de l’information au sein du groupement de recherche multi capteurs (GRM)", ne se trouvait pas dans un cadre opérationnel.Célibataire,s'était engagé dans l'armée en mai 2010. Le Nordiste avait déjà officié au Tchad et à plusieurs reprises au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Il était est titulaire de laavec agrafes « Sahel », de laéchelon argent, agrafe arme blindé cavalerie et mission d’opérations extérieures et de laavec agrafe « Sentinelle ».