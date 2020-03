Municipales à Villeneuve d'Ascq : Gérard Caudron part en ballotage face à Pauline Ségard et Florence Bariseau

© FRANCE 3

Les forces en présence

A Villeneuve d'Ascq, le maire sortant Gérard Caudron brigue son septième mandat. Il obtient à ce premier tour 46,6% des suffrages, contre Pauline Ségard (19,22%) et Florence Bariseau (19,16%).La ville compte plus de 62 360 habitants. 32,43% des votants se sont rendus aux urnes.Lors des précédentes élections municipales en 2014, le taux de participation à Villeneuve d'Ascq était de 53,68%.Gérard Caudron (DVG), le maire sortant, avait annoncé que le mandat 2014-2020 était son dernier. Mais à 75 ans, il souhaite rempiler pour un septième mandat (il est maire depuis 1977, avec une coupure entre 2001 et 2008).Il fait face à cinq autres listes : Frédéric Cerdobbel ("Villeneuve d'Ascq plus sûre, plus propre", RN), Gabriel Amard ("Décidez vous mêmes pour Villeneuve d'Acsq", LFI), Pauline Ségard ("Villeune d'Ascq citoyenne écolo solidaire", EELV), Florence Bariseau ("Naturellement Villeneuve d'Ascq", DVD) et Pascale Rougée (Lutte ouvrière, EXG).

