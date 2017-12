Noël : les commerçants entrent dans la dernière ligne droite

Commerçants noël

, avec un beau sourire tout passe", rappelle Hélène Froidure. Samedi 23 décembre, cette directrice d'un magasin de jouets prodigue les derniers conseils à son équipe avant l'arrivée des premiers clients.La journée s'annonce chargée. L'équipe composée de, se prépare à affronter la plus grosse journée de l'année. Il faut tout d'abord s'occuper des commandes internet avant l'ouverture de la boutique. Dès que les portes du magasin s'ouvrent,Il faut aussi connaître les références des jouets en tous genres, près de 10000 dans ce magasin.Pas toujours simple à gérer pour les vendeurs. "Il y a toujours des gens qui nous mettent le stress en caisse et dans les rayons. En règle générale on arrive quand même à les apaiser", relativise David Ducrocq, un des salariés. Noël reste une période cruciale pour cette enseigne :