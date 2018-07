Villeneuve d'Ascq : des locataires en HLM vivent au milieu d'un chantier de désamiantage

Des locataires vivent au milieu des travaux de désamiantage de leur HLM

Des locataires du bailleur social LMH, à Villeneuve d'Ascq, sont obligés de déménager à cause des travaux de désamiantage et de rénovation de leurs habitations. Un jeu de chaise musicale qui vire au cauchemar, entre les retards à répétition et l'organisation des relogements. Certains vivent en plein milieu du chantier. - France 3

Un balcon qui donne sur, ledes machines et des. Voilà le quotidien ded'une cité HLM de Villeneuve d'Ascq qui subissent le chantier de rénovation des immeubles du quartier.De gros travaux qui ont nécessité le. Plusieurs d'entre elles, pourtant, sont toujours là."On nous avait dit qu'on allait avoir un nouveau logement [le temps des travaux] et ça ne nous pose pas de problème. Mais il était prévu que lors du chantier, il n'y ait pas de locataire et. On nous dit d'attendre, qu'", déplore Miriam Mansilla, une locataire.sont toujours dans les cartons depuis plusieurs semaines, isolées dans ce quartier situé, dans la poussière et le bruit incessant."Dès 7h20,, détaille Odile Detavernier, une autre habitante. Hier c'était les marteaux piqueurs sur la terrasse en-dessous, les vibrations dans le bâtiment. C'est vrai qu': on est à peine réveillés devant notre café qu'on a le droit à ces nuisances"Les familles sont excédées par les. Inquiètes aussi desréalisé à quelques mètres seulement de leur logement.Contacté par France 3, le bailleur social LMH assure queau plus vite. Il rejette la faute sur l'entreprise de BTP qui, selon elle, n'aurait pas respecté les délais du chantier.