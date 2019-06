Qui est Vianney Ouraghi, deuxième djihadiste nordiste condamné à mort en Irak ?

"Combattant"

Ce Français de 28 ans, fils d'une Française et d'un Franco-Algérien, a été condamné à mort le 2 juin. Vianney Ouraghi, lunettes aux verres épais et bouc châtain clair, a affirmé au juge être parti en Syrie avec Lyes Darani, condamné à huit ans de prison en France pour avoir voulu préparer un attentat à son retour en 2013.Cet ancien étudiant en psychologie de Lille (Nord), qui s'adressait au juge en arabe classique, appris lors de séjours linguistiques au Caire, a rejoint le Front al-Nosra avant l'EI.Marié à deux Syriennes, Vianney Ouraghi a plaidé n'avoir été qu'un "fonctionnaire administratif de l'EI", en charge "des veuves et des familles" de jihadistes, pour un salaire mensuel de 200 dollars.Le juge a toutefois montré un document administratif de l'EI sur lequel il est enregistré comme "combattant".Blessé à deux reprises, il a assuré avoir reçu une balle dans le ventre "par erreur".