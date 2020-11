Rugby: la billetterie est ouverte pour les demi-finales du Top 14 au stade Pierre-Mauroy

Le week-end des 18 et 19 juin 2021, les 4 meilleures équipes de rugby professionnel réunis dans le Top 14, se retrouveront au Stade Pierre-Mauroy de la Métropole Européenne de Lille pour gagner le droit de se disputer le titre de champion de France 2021.La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a ouvert sa billetterie ce mardi 17 novembre à 10h : c'est l'occasion de réserver ses places pour deux des plus beaux chocs finaux de la saison, et assister aux exploits des plus grands joueurs de rugby de la planète."Sont mises en vente des places dès 20 euros tandis que 60% des billets ne dépasseront pas les 50 euros, afin de permettre au plus grand nombre d'assister à ce grand spectacle mêlant matches à fort enjeu et animations au Stade Pierre-Mauroy et dans le centre-ville de Lille", annonce ainsi la Ligue nationale de rugby.Le stade Pierre-Mauroy avait déjà accueillis les demi-finales du Top 14 en juin 2014. Deux rencontres qui avaient été une franche réussite, tant sur le plan fréquentation que sur le plan sportif. Preuve qu'il y a bien un public pour ce sport dans notre région.Sept ans après, les mordus de rugby du Nord de la France espèrent retrouver l'ambiance des grands événements comme le France-Argentine du 17 novembre 2018. Si la pandémie ne perturbe pas encore les manifestations de masse.Cette année d'ailleurs, le Top 14 a été annulé. Les amateurs ont l'espoir que l'épidémie sera enfin terminée et que le grand stade lillois pourra accueillir un maximum de spectateurs.