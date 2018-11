Rugby : contre l'Argentine, les Bleus décrochent enfin une victoire au Stade Pierre-Mauroy

Les Bleus sont allés saluer leurs supporters venus nombreux ce soir à Lille ! Revivez le tour d'honneur ! #FRAARG #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/Ia8dpFNbG6 — FF Rugby (@FFRugby) 17 novembre 2018

L'hémorragie est stoppée.dont une invraisemblable contre l'Afrique du Sud, le XV de France a renoué avec le succès, contre l'Argentine (28-13), samedi soir. Et ce malgré une entame catastrophique au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.Les Bleus peuvent souffler.(30-27). Beaucoup plus au nord, eux aussi ont fait chavirer le public tricolore, après l'avoir navré samedi dernier, en laissant échapper au Stade de France, dans les derniers instants, une victoire qui leur tendait les bras face aux Springboks (29-26). Leur cinquième de suite, série record de l'ère professionnelle établie l'an passé égalée.Elle s'est arrêtée sous le toit du stade Pierre-Mauroy, où le XV de France s'est offert un gros bol d'air avec cette première victoire face à une nation majeure de l'hémisphère Sud depuis juin 2016 en... Argentine (27-0).Les Bleus ont été menés 7 à 0 dès la 2e minute, sur un essai de l'ailier Ramiro Moyano, après un ballon perdu au contact par Maxime Médard, blessé sur cette action et qui a donc laissé son équipe en infériorité numérique. Mais la force des Bleus, qui avaient promis durant la semaine qu'ils allaient évacuer la rage née de la défaite face aux Boks, aura été de ne pas lâcher mentalement après ce début de match cauchemardesque.Dans ce sursaut, les leaders, le capitaine Guilhem Guirado et son lieutenant Mathieu Bastareaud, ont joué un rôle prépondérant, donnant le ton et mettant l'équipe dans l'avancée par de puissantes charges.: trois pénalités récoltées, dont la dernière, convertie par la botte de Baptiste Serin (33), lui a permis de virer en tête à la pause (11-10).Après quelques actions offensives gâchées par des scories, il a ainsi trouvé la faille par un essai splendide en première main, parti d'une touche et conclu par Teddy Thomas (25, 8-10). L'ailier, auteur d'un gros raté samedi dernier, en oubliant de servir ses partenaires après une superbe percée, s'est offert un doublé après le repos qui a permis aux Bleus de passer définitivement devant (48, 18-13). Sur ce deuxième essai, il a été servi par Gaël Fickou après un slalom de ce dernier dans la défense argentine.Après une pénalité de Serin (67) qui leur a donné de l'air (21-13), les Bleus ont inscrit un troisième essai, signé Guirado (71), pour laisser derrière eux le souvenir de la fin de match cruelle de samedi dernier.Mathieu Bastereaud, le vice capitaine de l'équipe, a déclaré à la fin du match : "Ça fait du bien une victoire comme ça car on l'a bien construite. Après la frustration et la déception de la semaine dernière, il fallait relevé la tête."