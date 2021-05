Rugby : le stade de Villeneuve-d'Ascq s'éteint, le match France-Angleterre interrompu

Un moment insolite s'il en est s'est déroulé vendredi 30 avril sur la pelouse du Stadium de Villeneuve-d'Ascq lors d'un test match de rugby entre la France et l'Angleterre. A la 62e minute de la rencontre, alors que les Françaises attaquaient et s'approchaient dangereusement de l'en-but de leur adversaire, le stade s'est tout simplement éteint.

Plongées dans le noir, les joueuses ont dû arrêter de jouer. Devant l'important temps mort lié à la réparation des lumières, l'arbitre a finalement mis un terme à la rencontre après quinze minutes d'attente en vertu de l'article 5.10 des règles du jeu : "l’arbitre a le pouvoir d’arrêter la partie à tout moment s’il considère qu’il serait dangereux de continuer". Le score qui était celui lors de l'arrêt des lumières s'est donc transformé en score finale (17-15 pour l'Angleterre) et, ironiquement, l'éclairage a été à nouveau opérationnel quelques minutes après la décision de l'arbitre de terminer le match.

🏉 La panne de courant sur la pelouse du Stadium de Villeneuve d'Ascq à 18 minutes de la sirène ! Situation cocasse dans le Nord où la France est menée 15-17 par l'Angleterre #FRAANG



La situation n'était pas pour déplaire aux Anglaises qui ont tout fait pour que l'arbitre prenne la décision d'arrêter le match. "Dans le vestiaire, les joueuses étaient abattues. Le plus frustrant, c'est que les Anglaises n'aient pas voulu attendre un peu pour reprendre. Elles ont parlé de risques de blessures. En 2015, la France avait été confrontée au même genre de problème en Irlande, et les joueuses avaient attendu trois quarts d'heure avant de repartir sur le terrain", a confié à L'Equipe la manager des Bleues, Annick Hayraud. C'est la neuvième fois de suite que les Françaises perdent contre les Anglaises.

Dans un communiqué publié à la suite de la rencontre, la Fédération Française de Rugby (FFR) s'est dit "dans l’attente des explications de l’exploitant du stade, responsable de la continuité d’exploitation des installations et équipements techniques de l’enceinte". La FFR regrette également "l’issue inattendue de ce match et tient à préciser que cet incident n’a en aucun cas remis en cause la sécurité des équipes et de l’ensemble de l’organisation".