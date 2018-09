VIDEO. Au LAM de Villeneuve d'Ascq, la danse s'expose sous toutes ses formes

La nouvelle exposition du LAM, "Danser brut"

Informations pratiques Jusqu'au 6 janvier 2019

Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

Fermeture hebdomadaire le lundi Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre LaM, 1 allée du Musée

59650 Villeneuve d’Ascq Informations : +33 (0)3 20 19 68 68

Pour visiter la nouvelle exposition du, il faut donner de sa personne. La première oeuvre entremêle sons et lumières pour une expérience immersive. Plus loin, destournent et projettent leurs ombres., directeur-conservateur du musée, souligne la référence au dessin animé : "Il nous retenait de semaine en semaine dans la magie de l'enfance.", les oeuvres se répondent en musique et en poésie. Et au milieu, un film en noir et blanc dont on ne peut détacher le regard : une plongée dans les archives de la Salpétrière. Les maladies nerveuses semblent posséder les corps, et on apprend ce qu'est l'inquiétante "".Une exposition pleine deet de, qui fait danser jusqu'au visiteur, valsant d'une émotion à l'autre.