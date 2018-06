Une femme a le droit d'être forte, une femme a le droit d'être courageuse et une femme a le droit d'être combattive

Regardez le premier épisode de la web-série

Elles sont étudiantes, animatrice pour enfants, osthéopathe, prof de sport ou responsable marketing. Mais elles sont surtout joueuses dans l'équipe féminine de Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois (LMRCV), qui évolue au sommet du rugby féminin français.Benjamin Montel et Antonin Boutinard-Rouelle ont suivi les championnes de France en 2016 alors qu'elles partaient, cette saison,. Ils en ont fait un documentaire en dix épisodes; diffusé sur France TV Slash et sur France 4 , ses hauts, ses bas, ses entraînements, ses rituels de préparation, mais aussi leur vision du rugby féminin. "Une femme a le droit d'être forte, une femme a le droit d'être courageuse et une femme a le droit d'être combattive" peut-on déjà entendre, dès la bande-annonce.Et de poser la question du corps, "abîmé par la pratique du rugby" et parfois obstacle à la discipline. "On veut pas franchir une certaine limite parce qu'on a envie de garder un corps de femmes" confiera d'ailleurs l'une des joueuses dans le documentaire