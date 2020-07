Villeneuve-d'Ascq : appel à témoins après la disparition d'une Belge de 29 ans, sa voiture retrouvée accidentée

La police belge est à la recherche de Vanessa Licata, une jeune femme originaire de Seraing, près de Liège, dont la voiture a été découverte accidentée à Villeneuve-d'Ascq (Nord).Selon la police, la Belge de 29 ans a quitté son domicile le 1juillet et ne s'est plus manifestée depuis cette date. En revanche, le 2 juillet vers 6H40, son véhicule a été retrouvé accidenté Boulevard de l'Ouest, dans la commune de la métropole lilloise. Il s'agit d'une Volkswagen Polo de couleur blanche.Vanessa mesure 1 mètre 55 et est de corpulence mince, précisent les autorités belges. Elle a les cheveux brun clair long, et les yeux bruns. Elle a par ailleurs besoin de soins médicaux.Toute personne disposant d'informations susceptibles d'aider les enquêters peut joindre la police belge au(depuis la France), ou bien par mail au à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu