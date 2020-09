Villeneuve d'Ascq : la conductrice impliquée dans la mort d'un policier mise en examen

À ce sujet, la rédaction vous recommande Villeneuve-d'Ascq : un policier tué dans un accident routier après avoir été percuté par une conductrice alcoolisée

Nicolas Jolibois DDSP du Pas-de-Calais et l'ensemble des personnels de la @PoliceNat62 s'associent à la douleur et à l'émotion causées par le décès de notre collègue Romain en intervention. Nos pensées vont vers sa famille, ses proches et ses collègues de @PoliceNat59. — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) September 5, 2020

Choc violent

La @PoliceNationale est en deuil.

Le gardien de la paix Romain B. est décédé dans un accident de la circulation lors d’une intervention. Son équipier est hospitalisé.



Nous partageons la douleur de sa compagne, de sa fille, de ses proches et de tous ses collègues #PoliceNat59 — Police nationale (@PoliceNationale) September 5, 2020

Elle a été placée en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet, a indiqué la procureure de la République de Lille, Carole Etienne.Placée en garde à vue samedi après un passage à l'hôpital, la jeune femme, qui n'a pas le permis de conduire, a "admis" avoir roulé plus vite que la vitesse autorisée de 50 km/h, "aux alentours de 70 km/h".Les témoins entendus ont aussi évoqué un voiture qui roulait à "très vive allure".Une expertise en accidentologie est en cours et les résultats des analyses sanguines sont attendues lundi ou mardi. La préfecture du Nord avait indiqué durant le week-end que la suspecte était alcoolisée au moment des faits Vendredi vers 23h30, un véhicule de police, qui avait le gyrophare allumé et partait en intervention pour un cambriolage en direction de Lille, a été "percuté très violemment en passant le carrefour sur le côté droit par une Citroën C3", rapportait le parquet.Le carrefour où s'est produit l'accident est doté de feux tricolores, mais les circonstances du passage des deux voitures ne sont pas encore établies.Le policier passager, un gardien de la paix né en 1983, est mort sur place malgré l'intervention des secours.Le policier conducteur, grièvement blessé, a été entendu mais le parquet n'a pas souhaité rapporter ce qu'il a pu dire sur les circonstances de l'accident.La passagère de la Citroën, grièvement blessée, était toujours hospitalisée. Ses jours ne sont plus en danger.