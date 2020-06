Villeneuve-d'Ascq : deux personnes en garde à vue après avoir fait du karting dans les rues du quartier Pont-de-Bois

🔎 INSOLITE - C’était Mario Kart hier dans les rues de Pont-de-Bois à Villeneuve-d’Ascq. pic.twitter.com/RFuIG4q5UK — INFO Roubaix (@inforbx) June 3, 2020



Huit karts saisis

#ContreLesRodéos

Hier soir rue de Brève à #VilleneuveDAscq, suite à plusieurs appels 17, une opération de police a permis d'intercepter 2 individus faisant du kart dans le quartier #PontdeBois

Au total 8 karts ont été saisis ainsi que des pièces détachées#PoliceSécuritéQuotidien pic.twitter.com/MJlvJu0fLl — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) June 3, 2020

Après plusieurs signalements au 17 dans la soirée du mardi 2 juin, une opération de police a intercepté deux personnes rue de Brève faisant du kart dans le quartier de Pont-de-Bois à Villeneuve-d'Ascq.Dans cette vidéo partagée par Info Roubaix, on voit trois karts circuler dans les rues de la ville.Selon la police, un équipage de la BAC a détecté un des karts qui circulait en pleine voie. Ils l'ont alors suivi avant qu'il ne rentre dans un parking souterrain. Sur place, ils interpellent le conducteur et une deuxième personne présente sur les lieux et font la découverte de sept autres karts. Leur provenance reste encore inconnue.Dans son tweet, la police nationale rappelle qu'un rodéo urbain peut entraîner un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et la confiscation obligatoire du véhicule. En tout, ce sont huit karts qui ont été saisis. Une enquête a été ouverte et les deux individus interpellés, placés en garde à vue.