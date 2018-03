Villeneuve d'Ascq : entre art et technologie, le LaM expose les oeuvres de Nicolas Schöffer

Nicolas Schöffer, la rétrospective au LaM de Villeneuve d'Ascq

Un reportage de Christelle Massin et Sébastien Gurak

Pour voir de l'art hors du musée : Créée en 1961 et haute de 52 mètres, la tour cybernétique de Liège, imaginée par Schöffer, est désormais classée comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. La tour analyse des données comme l’humidité de l’air ou la force du vent et les traduit en faisant bouger les plaques qui la composent. Elle crée ainsi un jeu de lumière et des séquences sonores.

Sur internet, il est possible de suivre ses mouvements en direct mais aussi d’interagir avec elle en lui envoyant un tweet ! Entre les séquences sonores, les jeux de lumière et les mouvement des plaques, il existe en tout 567 895 475 configurations possibles. Plus d’informations sur le site internet de la tour cybernétique

Ces jours-ci, le LaM a des airs de kaléidoscope. Les machines de Nicolas Schöffer projettent des ombres multicolores sur les murs immaculés du musée., ou plutôt une "rétroprospective". Le Lam veut mettre à l’honneur la "démarche visionnaire" d’un "artiste oublié". Le travail de Schöffer incarne l’époque qu’a connu la France entre les années 50 et 70: les Trente glorieuses. "Un âge de progrès où l’on croyait à la technologie et où le futur était une chose désirable", explique Arnaud Pierre, le commissaire de l'exposition.Si bien que ce qui frappe en visitant l’exposition, c’est son aspect contemporain. Un robot qui danse, une horloge géométrique, Schöffer mêlait intimement art et technologie à l'instar de beaucoup d'artistes du 21e, comme Aurélien Bory Des structures qui tournent, des jeux de reflet et de lumière : son travail fascine les grands noms de son époque.Les robots de Schöffer interagissent avec l’humain. Si on tape dans les mains à côté de CISP,Brigitte Bardot côtoie, elle aussi, les constructions de Schöffer.Cette oeuvre gigantesque, lieu psychédélique permet de faire la jonction entre les boîtes de nuit modernes et les salles de bal d'antan.Sa grande histoire, ce sont les tours, qu’il a fantasmées.. L’imagination des visiteurs du musée sera la seule à pouvoir les ériger. Entre la pénombre de la pièce et les ombres portées des œuvres, le LaM a des airs de "Blade runner" ou de "Métropolis"."La tour de Liège qui a été créée en 1961 est une vraie concrétisation", décrit Sébastien Delot, le directeur et conservateur du LaM."L'architecture était pour lui l'écran des possibles, de tous les rêves et de toutes les potentialités", raconte Sébastien Delot.