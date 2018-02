Villeneuve-d'Ascq : face au tollé, des étudiants de Lille 1 annulent leur festival consacré à Israël

Un atelier de quatre jours

Un festival intitulé "Escale en Israël" à Lille a été annulé par les étudiants qui l'organisaient dans le cadre d'un projet universitaire, après que des militants pro-palestiniens ont manifesté lors d'un premier atelier culturel, a-t-on appris jeudi auprès des associations.A l'appel de l'association France Palestine Solidarité Nord-Pas-de-Calais (AFPS) et de professeurs de l'université de Lille 1,à la Maison des étudiants, mercredi 14 février au soir sur le campus à Villeneuve d'Ascq.Organisé par une association composée d'une quinzaine d'étudiants de l'Institut d'administration des entreprises (IAE) de Lille, rattaché à l'université Lille 1, le festival devait proposer pendant quatre jours des ateliers de découverte de la culture israélienne, notamment de cuisine et de musique.monté dans le cadre de leurs études, en lien avec le calendrier de l'Institut français, qui mène en 2018 une "Saison croisée France-Israël"."Les manifestants nous ont dit qu'ils allaient venir manifester à toutes nos activités.On ne veut pas créer plus de polémique sur cela", a expliqué Gaëlle Robin, étudiante de 22 ans de la filière marketing, communication et culture, chargée des relations presse au sein de l'association."On était neutre, on a bien dit qu'il n'y avait rien de politique ni religieux (...)a-t-elle ajouté."Monsieur le président, autoriser une manifestation qui, sous couvert d'ouverture culturelle, fait l'apologie de cet Etat (Israël) nous choque profondément", ont écrit Moussa Nait Abdelaziz et Abdellatif Imad, deux professeurs dans une lettre adressée au président de l'université."Monsieur le Président, aurions-nous accepté d'organiser une manifestation édulcorée sur l'Afrique du Sud, au temps de l'Apartheid et de Mandela en prison ?" poursuivent-ils dans cette même lettre.Selon l'AFPS, la démarche des étudiants "met en valeur l'État d'apartheid israélien en prétendant se placer sur le terrain culturel en occultant les crimes commis régulièrement par cet état colonial à Jérusalem, en Cisjordanie, à Gaza".Contactés par l'AFP, l'IAE n'a pas souhaité s'exprimer et l'université de Lille n'a pas donné suite dans l'immédiat.