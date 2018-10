Villeneuve-d'Ascq : une femme passée à tabac et grièvement blessée, trois mineurs en garde à vue

Une femme a été violemment passée à tabac très tôt ce mercredi 24 octobre à Villeneuve-d'Ascq. C'est un riverain qui a appelé la police en voyant quatre personnes s'acharner sur une cinquième en pleine voie publique, rue du 8 mai 1945 à 4h50.



La victime, selon ce témoin, semblait inconsciente. À leur arrivée, les pompiers ont pris en charge une femme d'âge inconnu et dont l'identité n'a pas encore pu être déterminée.



Trois mineurs interpellés

Victimes de saignements au niveau du crâne, de la bouche, du nez et d'un œil, elle a été transportée au Centre hospitalier de Lille mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Grâce au signalement des témoins de l'agression, trois mineurs de 15, 16 et 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. On ignore les circonstances exactes de l'agression ni leurs motivatoins.