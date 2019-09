Villeneuve d'Ascq : fusillade près d'Auchan V2, un homme blessé par balles

[ Info ] Une personne s'est faite tirer dessus par balle près de Auchan V2 (Villeneuve d'Ascq).



Les tireurs sont actuellement en fuite. pic.twitter.com/9PP8DY3uZX — Even Lille (@evenlille) September 11, 2019

Des lignes de bus perturbées

LIGNES 13 - 18 - 32 - 34 - 238 - LIANE 6 - COROLLE 1 - COROLLE 3 : déviation imprévue secteur Villeneuve d'Ascq. Arrêts PONT DE BOIS et HOTEL DE VILLE non desservis. Détails sur : https://t.co/K5Ee8borJ8 — ilévia Bus (@ilevia_bus) September 11, 2019

#FakeNews



Aucun homme armé n'est signalé dans le métro de l'agglomération de #Lille. Aucune consigne de mise à l'abri n'a été diffusée.

Une opération de #PoliceJudiciaire est en cours à #VilleneuveDAscq. Un périmètre de sécurité est établi. pic.twitter.com/JNIbxbI4R6 — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) September 11, 2019

Un homme a été blessé par balles ce mercredi 11 septembre à Villeneuve d'Ascq, à proximité du centre commercial Auchan V2. Les faits ont eu lieu vers 17h, chemin des Vieux arbres, dans le quartier Hôtel de Ville. Au moins quatre coups de feu ont été tirés. Les pompiers ont été appelés sur place par un habitant.Vers 18h, la police était également sur place. L'homme blessé, âgé d'environ 25 ans selon La Voix du Nord, a été transporté au CHRU de Lille. On ignore pour l'instant son état de santé et les causes de cette fusillade.Plusieurs lignes de bus ont été déviées dans ce secteur : il s'agit des lignes 12, 18, 32, 34 et 238, ainsi que de la Liane 6, de la Corolle 1 et de la Corolle 3, qui ne desservent ni l'arrêt Pont de Bois, ni l'arrêt Hôtel de Ville.Le métro n'est en revanche pas concerné. La police a par ailleurs démenti la présence d'un homme armé dans le métro."Aucun homme armé n'est signalé dans le métro de l'agglomération de Lille", a indiqué la police du Nord sur son compte Twitter. "Aucune consigne de mise à l'abri n'a été diffusée. Une opération de Police Judiciaire est en cours à Villeneuve d'Ascq. Un périmètre de sécurité est établi."