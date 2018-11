Villeneuve-d'Ascq : des graffitis islamophobes et homophobes près de l'université Lille 3

c’est honteux que des personnes puissent attaquer des minorités de cette manière sans raison juste pour diffuser de la haine de plus le faire de nuit montre bien qu’en plus d’être des idiots vous n’avez aucun courage (c’est à l’entrée de Lille 3) pic.twitter.com/05o6CKYVbB — black lotus (@mehdi_mq) 19 novembre 2018

[islamophobie, homophobie]

Visiblement les fafs sont passés à Lille 3 pic.twitter.com/dITHTuB0vL — Ana, goudouille pas furry⚢ (@Madponiez_) 19 novembre 2018

Les graffitis rapidement retirés

L’université de Lille condamne les propos tagués sur campus Pont de Bois et a immédiatement prévenu la mairie de Villeneuve d’Ascq car nous sommes le domaine de la ville. Le nécessaire sera fait au plus vite. — Université de Lille (@univ_lille) 19 novembre 2018

Bonjour, nous sommes en lien avec les services techniques de la mairie de Villeneuve d'Ascq pour procéder au retrait de ces tags. Nous vous remercions pour ce signalement. Bonne journée. — Université de Lille (@univ_lille) 19 novembre 2018

Réponse à un tag pro-LGBT ?

"la transphobie tue"



Tagué a l'entrée de ma fac je suis : heureuse pic.twitter.com/iJGjUqQz7k — the show must go on (@ProteccRoxas) 15 novembre 2018

Lundi matin, les étudiants de l'université Lille 3 à Villeneuve-d'Ascq ont eu la surprise de découvrir trois inscriptions tagguéesqui enjambe l'avenue du Pont de Bois vers l'entrée de la fac.L'un", un autre dit "" et un troisième, à côté d'affiches du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et de Jean-Luc Mélenchon, associent le symbole communiste de la faucille et du marteau à "Hypocrites = Harcèlement (Goulag Etc)". Plusieurs étudiants se sont offusqués des deux premiers tags dans des tweets repérés par Lille Actu L'université de Lille, rapidement informée, a réagi via Twitter, assurant qu'elle "condamne les propos tagués sur [le] camus Pont de Bois et a immédiatement prévenu la mairie de Villeneuve d'Ascq car nous sommes [sur] le domaine de la ville."Interpellée par un internaute, l'université a indiqué être "en lien avec les services techniques de la mairie de Villeneuve-d'Ascq pour procéder au retrait de ces tags."Jointe ce mardi après-midi, la ville de Villeneuve-d"Ascq indique qu'un "tag antisémite" a été signalé au niveau de la passerelle du Pont de Bois et que la société de nettoyage à qui la mairie fait habituellement appelPlusieurs internautes s'interrogent depuis lundi sur un possible lien avec un autre graffiti, inscrit quelques jours plus tôt sur le sol du pont et disant "La transphobie tue."