Le signalement d'Imad

Un adulte très handicapé est porté disparu dans la métropole lilloise depuis jeudi soir. Imad El-Mastouri, qui doit bientôt fêter ses 54 ans, a disparu jeudi soir alors qu'il devait rejoindre sa mère chez son médecin à 200 mètres de leur domicile, près de l'Hôtel de Ville de Villeneuve-d'Ascq.n'emportant ni clés, ni moyen de paiement. "Il" nous alerte sa sœur, Lamia.Cette dernière s'inquiète énormément, car à cause de son handicap, Imad. Il n'a par ailleurs aucun ami chez qui se rendre "Il ne connaît pas la région, i. Il est comme un enfant !" Il n'a par ailleurs jamais été suicidaire, et n'avait jamais disparu auparavant."J'ai peur qu'il continue à pied" confie-t-elle, "sans manger, sans boire, alors qu'il a fait froid ces derniers jours". Elle craint également que son frère, très peureux,. "Il est dans un cocon, du fait de sa maladie".Depuis jeudi, Lamia et son frère ont alerté la police, le Samu social et plusieurs associations. À présent,Imad a une corpulence maigre, "anorexique" décrit même sa sœur, a mesure 1,68 m, a les yeux marron et a les cheveux courts et raides. Au moment de sa disparition, il portait uncontenant tous ses papiers.