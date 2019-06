Villeneuve d'Ascq : Médiacités révèle qu'une plainte pour viol a été déposée contre le maire Gérard Caudron

[REVELATIONS] Mediacités a pris connaissance d'une plainte pour viols déposée par une employée communale contre le maire de Villeneuve d'Ascq, Gérard Caudron. A la mairie, le climat est insoutenable.https://t.co/P1vBAo0wYU — Mediacités Lille (@MediacitesLille) 28 juin 2019

« Tout est faux de ce qu’on m’accuse ! ». Le maire de Villeneuve d'Ascq se défend dans l'article publié par Médiacités ce vendredi et intitulé "Accusé de viols, le maire de Villeneuve d’Ascq dénonce un complot politique".Le site d'investigation locale consacre ce long papier au soupçon qui pèse sur Gérard Caudron, 74 ans, qui a effectué 6 mandats dans cette cille de la métropole lilloise. En mars 2018, une employée de mairie a porté plainte contre lui pour viols. Les faits dénoncés remonteraient à mars 2008, 10 ans plus tôt.Selon la plaignante, ils auraient eu lieu dans un bureau fermé à clé du premier étage de l’hôtel de ville. Elle explique à Médiacités pourquoi elle a attendu 10 ans avant de porter plainte : « J’ai réalisé que si je ne me décidais pas à ce moment-là, il serait trop tard . Gérard Caudron, c’est un pro de la manipulation. Ce qui m’est arrivé, je suis persuadée que c’est arrivé à d’autres femmes aussi. Personne n’en parle, mais tout le monde le sait… »Fin avril 2018, Gérard Caudron a été entendu par les enquêteurs de la Police judiciaire. Il a tout nié en bloc : " Je respecte les femmes, dit-il à Médiacités. Je ne fais pas de blagues graveleuses, je n’en connais pas ! […] C’est une mécanique destinée à m’éliminer de la scène politique villeneuvoise, sinon pire...(...) Il suffit de déposer une plainte pour détruire la vie d’un homme. Cela me dégoûte. Comment voulez-vous prouver votre innocence ? ". Le maire qui avait prévu de se représenter pour un 7ème mandat a retiré l'annonce de son blog. Et semble beaucoup moins sûr de continuer. Médiacités a également recueilli de nombreux témoignages, à charge et à décharge pour le maire et autour du climat pesant qui règne à la mairie de Villeneuve d'Ascq.Contactée, la mairie nous a indiqué qu'un communiqué de presse serait publié dans la journée.