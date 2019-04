Villeneuve-d'Ascq : une Nordiste de 26 ans remporte le prix des jeunes entrepreneurs de l'Adie

Gérante d'une agence de communication à Villeneuve-d'Ascq (Nord), Jessy Mandalou est la lauréate du #PrixCreadie Jeunes, qui célèbre les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans. pic.twitter.com/ch5alrmsgp — Association Adie (@Adieorg) 11 avril 2019

Interdit bancaire

Coupe afro et boucles d'oreille créoles, la Nordisteest tout sourire : à 26 ansfinancésgrâce à un microcrédit de, l'Association pour le droit à l'initiative économique.En 30 ans, l'association a financé, avec un prêt moyen deOutre le prix "jeunes" qui est doté de 2.500 euros, Jessy Mandilou a obtenu un crédit de 2.106 euros exactement, pour lancer sa petite entreprise de "community management" et "web marketing".", s'excuse-t-elle devant le parterre de cols blancs venus assister à la remise des prix Créadie à la Banque de France.Rien ne la prédestinait à construire des sites internet et à promouvoir la "réputation en ligne" de ses clients: ses parents, "qui ne comprennent rien à internet", rêvaient plutôt de la voir salariée, ou mieux encore fonctionnaire.C'est la maison de l'emploi de Villeneuve-d'Ascq où elle habite qui l'oriente vers l'Adie. "Je n'aurais jamais obtenu un prêt auprès d'une banque,", explique-t-elle.Grâce au prêt Adie et à 1.000 euros accordés par la Maison de l'emploi, elle achète du matériel et lance ses démarches de prospection. Surtout, elle est accompagnée par l'un des 1.400 bénévoles de l'Adie,". Parce que les débuts sont laborieux: beaucoup de démarches administratives, des réponses qui tardent, la carte bancaire qui n'arrive pas, bref, "des hauts et des bas"."Je décolle vraiment depuis janvier, alors que j'espérais démarrer en août dernier", dit-elle. Le prix "jeunes"L'Adie a pour objectif de rendre l'entrepreunariat accessible à tous:, un quart n'avaient pas de diplôme. 45% des porteurs de projets sont des femmes, contre 28% de l'ensemble des créateurs d'entreprises en France.