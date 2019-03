Villeneuve-d'Ascq : de ses plus grandes sculptures à ses gravures, 150 œuvres de Giacometti à voir au LaM

"On a l'impression d'objets presque archéologiques"

Villeneuve-d'Ascq : sculptures, gravures... 150 œuvres de Giacometti à voir au LaM

Catherine Grenier, Directrice de la Fondation Giacometti et Présidente de l' Institut Giacometti ; Sébastien Delot, Directeur-conservateur du LaM - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Christelle Massin et Sébastien Gurak. Montage de Marc Graff.

Exposition au Lille Métropole Musée d'art moderne DATES : du 13 mars au 11 juin HORAIRES

Mardi au jeudi : 13H - 18H

Vendredi : 13H - 21H30

Samedi : 11H - 18H

Dimanche : 10H - 18H

Jours fériés et lundi en vacances : 10H - 18H Tarif plein : 11 €

Tarif réduit : 8 €

Ce mercredi s'ouvre l'exposition consacrée à Alberto Giacometti au LaM de Villeneuve-d'Ascq. Jusqu'au 11 juin 2019, les visiteurs peuvent découvrir 150 œuvres emblématiques de l'artiste plasticien suisse, de son Homme qui marche à ses Femmes de Venise, fraîchement restaurées."Il a représenté la France en 1956 à la Biennale de Venise, etavec des formes très très différentes, elles sont certaines statiques, certaines en mouvement et la peinture leur donne une humanité où" confie Sébastien Delot, directeur-conservateur du LaM. "Elles ont été restaurées et c'est l'une des toutes premières fois qu’on peut les découvrir ainsi,Parmi les autres œuvres à voir, citons ces visages aplatis, ces bustes sur le modèle de celui de son petit-neveu, ou bien ses premières gravures."Sa vision de l’homme, c'est pas la vision d’un homme héroïque, c'est pas la vision d’un dieu, c'est pas la vision non plus de sculptures surdimensionnées" souligne la directrice de la fondation Giacometti Catherine Grenier. "C’est au contraire une visoin d'un homme dans son initmité, dans sa fragilité, sa faiblesse même, et c'est ça qui touche."