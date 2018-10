Soirée tragique, samedi 6 octobre, dans le quartier du chemine des Vieux Arbres, à Villeneuve d'Ascq. La police a été requise sur place vers 21h30 pour la chute de huit étages d'une adolescente. SMUR et Pompiers rapidement dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès de la jeune fille, âgée de seulement 15 ans.



L'enquête a permis rapidement d'établir qu'il s'agissait d'un suicide. Toute intervention d'un tiers a été écartée, et les messages envoyés plus tôt dans la soirée par l'adolescente étaient sans ambiguïté. La jeune fille y faisait clairement part de son intention de mettre fin à ses jours.