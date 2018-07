Volley-ball : la France sera-t-elle championne du monde contre la Russie au Stade Pierre-Mauroy ?

Y a pas que le foot qui gagne! L'équipe de #France de #volley qualifiée pour la finale de la #NationLeague. Ambiance de folie à #Lille ! #TeamYavbou pic.twitter.com/0IM7jaEbF8 — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 7 juillet 2018

Amis nordistes ( volleyeurs ou pas )

allez supporter notre equipe de france de volley au stade Pierre Mauroy.

ENCORE une finale pour cette belle equipe qui nous fait vibrer à chaque… https://t.co/HvxitG1sxh — Marechal Nicolas (@NicoMarechal16) 8 juillet 2018

Volley-ball : la France bat les États-Unis après un match sous tension

Il n'y a pas que le football dans la vie :ie au Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq.La France et la Russie ont décroché leur billet pour la finale de la Ligue des nationsLes Bleus, tenants du titre,mais ont finalement réussi à venir à bout de coriaces Américains à l'issue d'un tie-break irrespirable.mais auront fort à faire contre des Russes impressionnants face au Brésil.Les Sud-Américains ont en effet été balayés 3 manches à 0 (25-17, 25-18, 25-14) par la Russie, qui n'a perdu qu'un set en trois rencontres et se présentera avec le statut de favori.Samedi, les Russes l'ont emporté en seulement 1h16 et n'ont laissé que 49 points en trois sets aux champions olympiques en titre. Les Français sont prévenus !