Villers-en-Cauchies : un sexagénaire tué dans une collision entre deux voitures, deux personnes blessées

🚨 #Intervention en cours

Face à face à Villers en Cauchies



Les #pompiers du @departement59 sont engagés sur la RD45 (actuellement coupée dans les 2 sens) vers Haspres pour secourir les victimes d'un violent accident de circulation.

⚠️ Évitez le secteur pic.twitter.com/thmqZJuT6y — SDIS 59 (@Sdis59) February 21, 2020

Un homme a perdu la vie vendredi soir dans une collision frontale, sur la départementale D45 à Villers-en-Cauchies (Nord), entre Valenciennes et Caudry.Deux voitures se sont percutées de face vers 19H30, dans des circonstances qui restent à déterminer. La quinzaine de sapeurs-pompiers venus de Cambrai, Caudry et Douchy-les-Mines appelés sur place n'ont pu que constater le décès de l'un des occupants, âgé de 60 ans.Deux autres victimes, un homme de 30 ans et une femme de 36 ans, ont été transportées dans un état léger au Centre hospitalier de Denain. Une troisième personne a refusé son transport.