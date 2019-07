Violences conjugales : un van sillonne le Nord pour sensibiliser les plus jeunes

Les ado parlent aux ado

Un violentomètre, outil concret et pratique

Car'ado, c'est le nom de ce van customisé qui sillonne le Nord tout l'été et qui sensibilise les plus jeunes au sujet des violences conjugales. Des violences à repérer et à identifier pour mieux alerter et se protéger. C'est tout l'enjeu de ce travail de prévention, organisé par la gendarmerie du Nord.L'objectif est "d'agir en amont, dès les premiers signes qui pourraient orienter dans la sphère des violences sexistes, et de diffuser des contacts utiles pour alerter, être aidé et être conseillé", explique le communiqué de la préfecture Et quoi de mieux pour parler aux adolescents, que des adolescents ? Conscients que la parole des adultes à cet âge-là n'est que peu écoutée, les gendarmes ont donc décidé d'embarquer avec eux des jeunes dans cette aventure, issus de l’Épide (établissement pour l’insertion dans l’emploi) ou de lycées, également encadrés par des associations.Depuis le 24 juillet, le van se déplace dans plusieurs communes ainsi que dans des événements sportifs et culturels, comme Les Nuits Secrètes , festival de musique qui a eu lieu le week-end du 26 juillet à Aulnoye-Aymeries."L’idée est de donner des clés aux filles pour les sortir d’une dynamique de victime et d’ouvrir les yeux des garçons sur les rapports machistes qu’ils peuvent entretenir avec les filles", lit-on sur le communiqué.Outil concret et pratique : un violentomètre a été créé pour rendre encore plus efficace la prise de conscience. Par exemple, se voir imposer une tenue doit être perçu comme un feu orange, se voir imposer des caresses non désirées doit être perçu comme un feu rouge. À l'inverse, consentir réciproquement et volontairement à des moments intimes est un signe positif.En ce mardi 30 juillet, le Car'ado est à Bray-Dunes pour poursuivre son travail de prévention.