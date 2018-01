Violences faites aux femmes : le Nord est l'un des départements les plus touchés

Plus de plaintes pour viols qu'en 2016

Des agents mieux formés

En 2017, dans le Nord,. Autant qu'en 2016.Ce chiffre fait partie des statistiques avancées par la préfecture ce samedi 27 janvier. On y apprend également quepar les violences faites aux femmes, après le.Les femmes représentent 87% des victimes de violences conjugales.En 2017, le nombre de plaintes pour viols a considérablement augmenté. Dans les villes, la police a enregistré(contre 273 en 2016) et(contre 218 en 2016).Dans les zones couvertes par la gendarmerie, on a constaté près de 150 plaintes pour des violences faites aux femmes de plus que l'année précédente, soit une hausse dePourquoi une telle évolution ? On peut penser que la prise de conscience et la libération de la parole des femmes qui a suivi l'affaire Weinstein, la diffusion des hashtag #BalanceTonPorc et #MeToo a encouragé certaines victimes à déposer plainte.De leur côté, les forces de l'ordre sont mieux formées à la question des violences faites aux femmes. 210 policiers l'avaient été en 2017, et selon la préfecture. "Ils pourront ainsi agir contre des infractions de type harcèlement sexuel et agressions sexuelles, mais aussi dans le cadre de nouveaux délits, comme celui d'outrage sexiste".L'est un nouveau délit qui a été proposé en novembre 2017 dans un rapport de la ministre de la Justice Nicole Belloubet et de la Secrétaire d'État chargée de l'Égalité Marlène Schiappa. Censé punir le harcèlement de rue, il doit être présenté avec les autres propositions du projet de loi au premier semestre 2018.