Violences policières : le parquet de Lille assure qu'il n' y a pas de “différence” dans le traitement des enquêtes

"Il faut arrêter de fonctionner sur des a priori qui consistent à dire que parce que ça concerne des policiers, on n'analyse pas les faits de la même manière, c'est faux", a affirmé mardi à l'AFP la nouvelle procureure de la République à Lille Carole Etienne, citant en exemple deux policiers qui seront jugés le 18 juin pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique.

"On a des services spécialisés qui savent décrypter en tout neutralité et en toute impartialité justement, s'il y a eu ou pas des éléments de contraintes de violence excessifs", a-t-elle assuré. "Ce n'est pas parce qu'il y a eu classement qu'il y a protection". "Il y a classement parce qu'il y a une infraction insuffisamment caractérisée", a-t-elle ajouté, niant toute "opacité" ou "différence" de traitement dans les dossiers mettant en cause des policiers.

Selon elle, il y a parfois des "réalités qui ne sont pas tout à fait bien retranscrites" par les policiers. "Est-ce que ce sont systématiquement des mensonges ? Il faut mettre les bons mots sur les bonnes situations".

Au moins deux enquêtes portant sur le rôle des policiers à Lille sont en cours : l'une pour Brahim Moussa, 24 ans, tué par un policier lors d'une opération de la Brigade anti-criminalité visant un vol de voiture. L'autre concerne les adolescents Sélom et Matisse, morts percutés par un TER alors que la police intervenait dans leur quartier.