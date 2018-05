Voiture suspecte au CHR de Lille : le conducteur placé en garde à vue

Lille - CHR : le secteur Oscar Lambret bouclé à cause d'une voiture suspecte



Valise suspecte

Pourquoi ceden'a-t-il pas voulu répondre aux questions des secours, mardi vers 14h30, après avoir violemment percuté un panneau de signalisation au volant de sa, avenue Oscar Lambret dans le quartier dude? C'est la question à laquelle il va devoir répondre aux enquêteurs de la sûreté urbaine de Lille, qui l'ont placé enen fin d'après-midi à sa sortie d'hôpital, où il avait été admis pour desLede l'individu juste après l'accident, avec fermeture de bretelles de l'autoroute, provoquant d'énormesdans la métropole lilloise toute l'après-midi.C'est notamment uneprésente dans le coffre de la voiture accidentée qui a intrigué les forces de l'ordre, qui craignaient la présence d'. L'automobiliste en cause a refusé de dire ce qu'elle contenait. Les services deont été appelés à intervenir pour lever les doutes, et ont procédé à l'explosion du bagage. Il ne contenait en fait que deset... uneL'enquête devra par ailleurs déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident. Le gardé à vue est, pour faits de délinquance.