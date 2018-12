Vous n'aurez pas le droit de tirer de feu d'artifice pour le nouvel an dans le Nord

Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord Pour un réveillon de Noël en toute sécurité, sont interdits, du 24 décembre à 16h00 au 25 décembre à 20h00, dans le Nord : - l'achat de carburant à emporter - l'utilisation ou la détention sur la...

Restrictions sur le carburant

Forces de l'ordre mobilisées, dispositifs de prévention déployés dans tout le département... L'année 2019 commencera avec. Et pour la préfecture du Nord, pas question de risquer le moindre débordement.Alors pour la deuxième année consécutive,. Du 31 décembre à 16h au 1er janvier à 20h, vous ne pourrez ni en utiliser, ni en détenir sur la voie publique sur arrêté préfectoral Une manière d'éviter les nuisances sonores, mais surtout les accidents. "A plusieurs reprises,à l'encontre de tiers, notamment des services de police et de gendarmerie", rappelle le préfet.Autre mesure de la préfecture :du 24 décembre à 16h au 25 décembre à 20h, puis du 31 décembre à 16h au 1er janvier à 20h.En clair, le but est, comme c'est régulièrement le cas dans la nuit du 31 décembre...